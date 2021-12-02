Кишинёв, 2 декабря, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В правительстве Молдавии начались консультации по законопроекту о создании запасов газа для республики на случай энергетического кризиса. Об этом сообщил журналистам вице-премьер страны, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Alenka989 Газохранилище

Он отметил, что предлагается делать двухмесячные запасы газа в летний период, когда цены на топливо снижаются. Для этого могут быть использованы хранилища Румынии и Украины, так как их используют не на 100%.

Законопроект будет вынесен на публичные обсуждения. Планируется, что его примут весной 2022 года.

Напомним, срок контракта на поставку газа в Молдавию из России закончился в сентябре, а обсуждение новых условий договора затянулось на весь октябрь. На этот период Газпром поставлял голубое топливо молдавской стороне по $790 за тысячу кубометров. Высокая цена на газ привела к энергетическому кризису в республике.