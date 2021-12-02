Афины , 2 декабря, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Назначения на первую стадию вакцинации против COVID-19 резко участились в первые 24 часа после того, как правительство Греции объявило, что вакцинация для людей старше 60 лет будет обязательной. Об этом заявил премьер-министр страны Кирьякос Мицотакис во время цифровой конференции Reuters NEXT 1 декабря.

(сс) European People's Party Кирьякос Мицотакис

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«Я уверен, что мы следуем эффективной политике», — сказал Мицотакис, добавив, что эта мера была «пропорциональной», учитывая отставание в показателях вакцинации и тот факт, что правительство ранее использовало все доступные средства убеждения, чтобы увеличить число привитых.

Премьер-министр страны отметил, что непривитые пожилые люди в настоящее время составляют 90% пациентов, занимающих койки интенсивной терапии в государственных больницах Греции.

Он сказал, что ежемесячный административный штраф в размере 100 евро для тех, кто не выполняет требования, является «разумным» и будет взиматься налоговыми органами.

Мицотакис подчеркнул, что в настоящее время нет планов сделать вакцинацию обязательной для других возрастных групп, отметив, что возрастная группа старше 60 лет в настоящее время оказывает наибольшее давление на государственные больницы страны.