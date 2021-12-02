Токио, 2 декабря, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Проблема мирного договора Японии и РФ не должна достаться следующим поколениям, эта проблема — «борьба со временем». Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает его пресс-служба.

Kishida.gr.jp Фумио Кисида

Кисида 1 декабря встретился с мэром города Немуро в префектуре Хоккайдо и другими руководителями муниципалитетов в этом регионе. Глава японского правительства затронул вопрос о «северных территориях» — так в стране называют российские южные Курильские острова.

Политик выразил сожаление, что этот вопрос до сих пор не решён, а мирный договор Москва и Токио так и не заключили. Эта проблема представляет собой «борьбу со временем», подчеркнул он.

Фумио Кисида «Я хотел бы усердно работать, держа в голове мысль, что мы не должны думать о том, чтобы откладывать [решение] следующим поколениям»

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