Москва, 2 декабря 2021, 10:12 — REGNUM Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным одобрила продажу 75% крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group японской компании Iida Group Holdings. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Отмечается, что на одном из заседаний комиссии Мишустин заявил, что будет рассмотрено 11 заявок, которые в сумме позволят привлечь в экономику России более 110 млрд рублей.
Как пишет издание, премьер-министр назвал одним из крупнейших проектов модернизацию по лесопереработке на Дальнем Востоке крупной японской бизнес-структурой производственных мощностей. Итоги заседания не раскрывались.
По словам представителя одного из акционеров RFP Group — компании Invest AG, сделка была одобрена на условиях, которые прорабатывались профильными министерствами с иностранным инвестором.
Как сообщалоИА REGNUM, ранее глава RFP GroupКонстантин Лашкевичпредложил разрешить приватизировать 2−3% от лесной территории России. В таких климатических зонах наибольшего благоприятствования он предложил внедрить модель интенсивного лесопользования с правом собственности.
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