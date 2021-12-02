Москва, , 10:12 — REGNUM Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным одобрила продажу 75% крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group японской компании Iida Group Holdings. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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Отмечается, что на одном из заседаний комиссии Мишустин заявил, что будет рассмотрено 11 заявок, которые в сумме позволят привлечь в экономику России более 110 млрд рублей.

Как пишет издание, премьер-министр назвал одним из крупнейших проектов модернизацию по лесопереработке на Дальнем Востоке крупной японской бизнес-структурой производственных мощностей. Итоги заседания не раскрывались.

По словам представителя одного из акционеров RFP Group — компании Invest AG, сделка была одобрена на условиях, которые прорабатывались профильными министерствами с иностранным инвестором.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее глава RFP GroupКонстантин Лашкевичпредложил разрешить приватизировать 2−3% от лесной территории России. В таких климатических зонах наибольшего благоприятствования он предложил внедрить модель интенсивного лесопользования с правом собственности.

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