Правительство одобрило продажу крупнейшей дальневосточной лесной компании
Москва, 2 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным одобрила продажу 75% крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group японской компании Iida Group Holdings. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Отмечается, что на одном из заседаний комиссии Мишустин заявил, что будет рассмотрено 11 заявок, которые в сумме позволят привлечь в экономику России более 110 млрд рублей.
Как пишет издание, премьер-министр назвал одним из крупнейших проектов модернизацию производственных мощностей по лесопереработке на Дальнем Востоке крупной японской бизнес-структурой. Итоги заседания не раскрывались.
По словам представителя одного из акционеров RFP Group — компании Invest AG, сделка была одобрена на условиях, которые прорабатывались профильными министерствами с иностранным инвестором.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава RFP Group Константин Лашкевич предложил разрешить приватизировать 2−3% от лесной территории России. В таких климатических зонах наибольшего благоприятствования он предложил внедрить модель интенсивного лесопользования с правом собственности.
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