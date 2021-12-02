Москва, , 10:11 — REGNUM Главные причины отказа работодателя при приеме соискателя на должность — размер предлагаемой зарплаты (35%) и отсутствие опыта (30%), приводит данные опороса RT на русском со ссылкой на исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру».

Также среди причин отказа в приеме на работу названы частая смена работы (15%) и слишком компетентный кандидат для должности — 8%. 33% заявили, что не смогли пройти стресс-интервью на собеседовании при устройстве на работу.

С начала 2021 года новую работу искали половина опрошенных (50%). Из них 38% искали работу из-за проблем с зарплатой на предыдущем месте, 18% попали под сокращение.

У 12% респондентов компании, в которых они работали в пандемию коронавируса закрылась. Почти 28% искали новую работу, потому что решили сменить сферу деятельности.

Опрос проведен в ноябре 2021 года. Опрошены 1670 граждан РФ старше 18 лет.

ИА REGNUM ранее сообщало, самая частая причиной отказа в приёме на работу — это размер зарплаты, предлагаемый работодателем претенденту на должность (121,5 тыс. отказов, порядкка 33%).

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