Медногорск, Оренбургская область, , 10:16 — REGNUM На Медногорском медно-серном комбинате (предприятие металлургического комплекса УГМК) ведется капитальный ремонт конвертера №2 с последующим подключением новой газоочистной установки испарительного охлаждения (УИО).

На ММСК



80-тонный конвертор №2 участка сократительной плавки и конвертирования медеплавильного цеха предназначен для переработки медного штейна, богатой массы и других медьсодержащих материалов с получением черновой меди. Плановый капитальный ремонт конвертера, предусматривающий полную замену футеровки из хромомагнезитового кирпича, ремонт корпуса, опорных роликов, замену бронеплит, защитных фартуков и обновление аспирационной системы, совмещен с завершением основных работ по монтажу газоочистной установки испарительного охлаждения с применением систем газо-импульсной и магнитно-импульсной очистки охлаждающих поверхностей.

«Данная газоочистная установка станет дополнением к действующей системе газоочистки, которая использовалась для охлаждения отходящих газов конвертеров №2 и №3. Эксплуатация одного охладителя газов для двух конвертеров исключала возможность их одновременной работы и ограничивала производительность конвертерного передела медеплавильного цеха», — рассказывает главный металлург ООО «ММСК» Александр Кириченко.

Для повышения эффективности производства черновой меди инженеры ММСК предложили разделение системы утилизации технологических газов для конвертеров №2 и №3 за счет монтажа новой газоочистной установки испарительного охлаждения. Это позволит стабилизировать технологический процесс за счет одновременного нахождения под дутьем двух конвертеров при выводе из работы плавильного агрегата «Победа». Отметим, что к монтажу установки испарительного охлаждения конвертора №2 специалисты ООО «Уралцветметремонт» приступили в апреле нынешнего года. Разработчиком проекта выступило АО «Уралмеханобр». Специалисты этой организации примут участие в пуско-наладочных работах после подключения УИО к конвертеру. Стоимость проекта составляет порядка 260 млн рублей. Общий вес металлоконструкций — 400 тонн.

Напомним, что в течение 2021 года в главном цехе предприятия, где производится черновая медь, были выполнены ремонт двух шахтных печей, капитальный ремонт плавильного агрегата «Победа», двух конвертеров и коркодробилки. Кроме этого, в декабре завершатся монтажные работы по установке нового мостового крана №1 в медеплавильном цехе и козлового крана на участке брикетирования.

«Планомерная работа предприятия по соблюдения графика ремонтных работ, а также ввод в эксплуатацию газоочистной установки испарительного охлаждения конвертора №2 — это очередной пройденный шаг в реализации программы перспективного развития ООО ММСК до 2024 года, в которую включены модернизация технологического оборудования основных цехов и строительство новых производственных объектов. Среди них — вторая очередь кислородной станции, техническое перевооружение плавильного агрегата «Победа», узел выгрузки брикета, строительство склада шихтовых материалов, железнодорожного депо, и др. Все эти вложения направлены на стабильную работу нашего предприятия и его уверенное развитие», — говорит генеральный директор ММСК Ильфат Исхаков.

Добавим, что общий объем инвестиций согласно программе перспективного развития ММСК по реализации стратегически важных производственных проектов оценивается в 4,3 млрд рублей.

Помимо Медногорского медно-серного комбината в Оренбургской области работают такие предприятия Уральской горно-металлургической компании, как ПАО «Гайский ГОК», (Гай), специализирующееся на добыче медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработке на собственной обогатительной фабрике, и ООО «Оренбургский радиатор» (Оренбург), специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции.