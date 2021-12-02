Тюмень, 2 декабря, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В окрестностях Тюмени на пешеходном переходе был сбит мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области На месте трагедии

Трагедия случилась на первом километре трассы Тюмень-Аэропорт «Рощино». Автомобиль «Фольксваген Тигуан», за рулем которого была 50-летняя тюменка, не пропустила на пешеходном переходе 51-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте ДТП.

По словам автоледи, погибший перебегал «зебру». Обстоятельства трагедии выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области будут судить мужчину, который сбил на пешеходном переходе пожилую женщину и ребёнка.