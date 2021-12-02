Аксайский район, Ростовская область, 2 декабря 2021, 10:09 — REGNUM В Ростовской области началась прокурорская проверка по факту смертельного ДТП в Аксайском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.
«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом», — говорится в сообщении.
Напомним, что авария с участием автомобилей Range Rover, Hyundai Accent и ВАЗ-2115 произошла на северном обходе Ростова-на-Дону вечером 1 декабря. В результате столкновения погибли три человека, в том числе ребёнок.
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