Москва, 2 декабря, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Новую школу на тысячу учеников открыли в поселении Московский в ТиНАО, сообщает 2 декабря официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Школа

Здание имеет четыре этажа, оно построено с учётом современных образовательных стандартов. В нём, помимо классов и кабинетов, созданы условия для всестороннего развития учеников.

В частности, оборудованы помещения кружков, занятий хореографией и техническим творчеством, открыты кинофотолаборатории. В новой школе есть спортзал, медиатека, актовый зал. На прилегающей к школе территории имеется спортивная площадка.

Начальник дирекции по строительству и реконструкции столичного департамента образования и науки Александра Осипова отметила, что Новая Москва — перспективная и развивающаяся территория, которую важно обеспечить современной образовательной инфраструктурой.

«В новом здании предусмотрена медиатека, пространство для индивидуальной и проектной работы, а также для занятий внеурочной деятельностью», — сказала она.