Казань, 2 декабря, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В столице Татарии на улице Чистопольской около дома №60 произошел обвал проезжей части. В связи с этим временно изменились схемы движения автобусных маршрутов №28а, №43, №54 и троллейбусного маршрута №1, сообщает 2 декабря комитет по транспорту исполкома города.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Автобусы, следующие из центра по мосту Миллениум, будут проезжать по тоннелю до остановки «Амирхана». Троллейбусы маршрута №1 будут временно курсировать по укороченному маршруту: Горьковское шоссе — улица Чистопольская (до улицы Фатыха Амирхана, разворот на третьем перекрестке). Из движения исключается отрезок маршрута от улицы Чистопольской до остановки «Роддом».

На месте происшествия ведутся ремонтные работы, по завершении которых будет восстановлена прежняя схема движения общественного транспорта.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии международные аэропорты «Казань» и «Бегишево» планируют соединить скоростной железной дорогой. По маршруту можно будет добраться за 1 час 15 минут. Реализовать проект наметили в 2027 году.

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