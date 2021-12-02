Пекин, 2 декабря 2021, 10:07 — REGNUM В результате столкновения автобуса и фургона в восточной китайской провинции Аньхой погибли восемь человек. Об этом 2 декабря сообщает газета Global Times на своей странице в соцсети Twitter.
Уточняется, что автомобильная авария произошла утром 2 декабря и из-за этого восемь человек погибли и еще трое пострадали.
Также указывается, что все получившие ранения в ДТП были доставлены в местную больницу. При этом причины произошедшего не уточняются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что охотник погиб в результате аварии со снегоходом в районе села Усть-Белая на Чукотке.