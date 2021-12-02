Барнаул, , 10:06 — REGNUM В Алтайском крае днём 3 декабря и ночью 4 декабря 2021 г. ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег, местами метели, гололёдные явления. Об этом информирует территориальное ГУ МЧС РФ. По данным Алтайского Гидрометцентра, в южных районах 3 декабря температура воздуха повысится до +10 °C.

Метель Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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Ночью 4 декабря по югу местами снежные заносы. Ветер юго-западный 8−13м/с, местами порывы 17−22м/с. Ветровая нагрузка прогнозируется в Змеиногорском, Зональном, Краснощековском, Локтевском, Петропавловском, Усть-Калманском, Усть-Пристаньском, Целинном районах, предупреждают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 и ночью 26 ноября в Алтайский край накрыло мокрым снегом, произошло похолодание.

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