Никосия, 2 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Прочные связи между Грецией, Кипром и Иорданией основаны на общих принципах и ценностях, заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос после первой трехсторонней встречи министров обороны трех стран, состоявшейся на Кипре. Об этом сообщает AMNA 1 декабря.

DinzyFinzy Никосия. Кипр

«Для меня особая честь и удовольствие находиться сегодня в Никосии вместе с моими уважаемыми друзьями и коллегами из Республики Кипр господином Хараламбосом Петридисом и генерал-майором Юсефом Ахмедом Аль-Хнаити из Иорданского Хашимитского королевства на нашей первой трехсторонней встрече. Прочные связи между нашими тремя странами основаны на общих принципах и ценностях. У нас есть общее видение и цель создать обстановку и условия стабильности, безопасности и процветания в более широком регионе Восточного Средиземноморья», — сказал Панайотопулос, говоря об общей цели трех стран по достижению долгосрочного согласованного и эффективного стратегического сотрудничества, основанного на международном праве и принципах добрососедства со всеми странами региона.

Стороны обсудили последние события в регионе, а также ход их сотрудничества в области обороны.

«Посредством нашего трехстороннего сотрудничества мы будем стремиться к укреплению оперативной совместимости наших вооруженных сил и в полной мере использовать потенциал и сравнительные преимущества наших стран в областях, представляющих взаимный интерес, таких как совместные возможности обучения, а также совместные учения», — сказал Панайтопулос.

Встреча стала результатом постоянных усилий лидеров трех стран по дальнейшему углублению их и без того прекрасных отношений в конкретных областях, включая оборону и безопасность. В дополнение к ней будут проведены отдельные двусторонние встречи между министрами и делегациями трех стран.