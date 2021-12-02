В Ярославле второй обвинённый в коррупции руководитель заявил о провокации
Ярославль, 2 декабря, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Обвиняемый во взятке в особо крупном размере заместитель директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля Константин Андрейченко заявил о том, что стал жертвой провокации. Свою позицию он изложил в электронном письме, которое поступило в редакцию ИА REGNUM.
Уголовное дело против Андрейченко сейчас рассматривается в суде. Версия обвинения выглядит так:
Контракты на благоустройство дворов в Ярославле тогда выполняла скандально известная компания «Маист». Как известно, она не завершила работы ни по одному из объектов в Ярославле. «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» выступало в роли заказчика работ, которые финансировались по напроцекту «Жильё и городская среда».
Андрейченко согласен с обвинением в той части, что взял предложенный ему конверт с деньгами, но отвергает обвинения в вымогательстве значительной суммы денег.
В подтверждение своих слов автор письма говорит о том, что после падения на аукционе «Маист» физически не могу выполнить контракты за предложенные суммы. Следовательно, не мог иметь и прибыль, из которой была бы заплачена взятка.
В письме автор приводит ряд доказательств того, что имело место не вымогательство взятки с его стороны, а провокация. По мнению обвиняемого, это подтверждается перепиской в мессенджере, разногласиями в показаниях свидетелей и так далее. Андрейченко указывает, что представители подрядчика не раз предлагали ему разные суммы, но при этом не выполняли работы.
Автор не пишет об этом, но из логики обращения следует, что обвиняемый не мог требовать взятку — невозможно содействовать незаконной приёмке работ, если самих работ нет. Об имитации работ «Маистом» вместо реальной работы в Ярославле ранее заявляли и общественники, и чиновники.
Интересно, что о провокации взятки заявлял на суде и бывший заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев. Одно из предъявленных ему обвинений также связано со взяткой от Светланы Лазаревой.
Официального подтверждения того, что письмо написал именно Андрейченко, нет. Сам он находится в следственном изоляторе с момента задержания. Однако содержание письма не даёт весомых аргументов для сомнений. Похожи на правду и версии обоих обвинённых в коррупции руководителей ‑ и Бадаева, и Андрейченко. Не дают они ответа лишь на один вопрос — если провокации всё-таки были, кто за ними стоит? Поверить в то, что руководитель маленькой фирмы мог в одиночку осуществить все эти операции, крайне трудно. Напомним, что по итогам проваленных «Маистом» работ по двум нацпроектам фирма не была даже включена в реестр недобросовестных поставщиков.
Удастся ли Андрейченко доказать свою позицию в суде, станет ясно довольно скоро. Сейчас в деле объявлен перерыв до 13 декабря, после чего слушания возобновятся.