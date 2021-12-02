Ярославль, 2 декабря, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Обвиняемый во взятке в особо крупном размере заместитель директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля Константин Андрейченко заявил о том, что стал жертвой провокации. Свою позицию он изложил в электронном письме, которое поступило в редакцию ИА REGNUM.

torange.biz Коррупция

Уголовное дело против Андрейченко сейчас рассматривается в суде. Версия обвинения выглядит так:

«По версии следствия, в феврале — марте 2021 года обвиняемый договорился с представителем подрядной организации о получении взятки в сумме 6,6 млн рублей за оказание содействия в подписании и приемке выполненных работ по муниципальным контрактам на благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в городе Ярославле. В апреле 2021 года представитель подрядчика передал ему в счет взятки новый сотовый телефон и часть денежных средств. Во время получения взятки мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — рассказали в октябре в прокуратуре Ярославской области.

Контракты на благоустройство дворов в Ярославле тогда выполняла скандально известная компания «Маист». Как известно, она не завершила работы ни по одному из объектов в Ярославле. «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» выступало в роли заказчика работ, которые финансировались по напроцекту «Жильё и городская среда».

Андрейченко согласен с обвинением в той части, что взял предложенный ему конверт с деньгами, но отвергает обвинения в вымогательстве значительной суммы денег.

«Да, я смалодушничал и взял конверт 29.04.21 и полностью раскаиваюсь в данном проступке. Но обвинение меня в покушении на взятку в сумме более 6 млн не соответствует действительности, так же как и выполнение муниципальных контрактов ГК «Маист», о чем свидетельствует разрыв городом всех контрактов с данным контрагентом. Все факты говорят о том, что цель у Лазаревой была не выполнение губернаторской программы, а провокация дачи взятки должностному лицу, связанному с данной программой», — считает автор письма.

В подтверждение своих слов автор письма говорит о том, что после падения на аукционе «Маист» физически не могу выполнить контракты за предложенные суммы. Следовательно, не мог иметь и прибыль, из которой была бы заплачена взятка.

«Об этом знали все госслужащие, прямо или косвенно связанные с данной программой. Также все они знали о том, что ГК «Маист» не сможет выполнить эти работы за эту цену, и в регионе уже с весны 21 года активно готовился повторный розыгрыш аукционов по данным территориям. Это неоднократно озвучивалось Правительством Ярославской области, в том числе лично Лазаревой в моем присутствии на совещаниях в Правительстве области и в ДГХ. И факт получения взятки в такой ситуации является абсурдом, граничащим с наивностью ребёнка», — пишет обвиняемый.

В письме автор приводит ряд доказательств того, что имело место не вымогательство взятки с его стороны, а провокация. По мнению обвиняемого, это подтверждается перепиской в мессенджере, разногласиями в показаниях свидетелей и так далее. Андрейченко указывает, что представители подрядчика не раз предлагали ему разные суммы, но при этом не выполняли работы.

«ГК «Маист» саботировал всеми возможными способами выполнение Программы «Комфортная городская среда» в части ее выполнения, за которую отвечал ГК «Маист», говорит деловая переписка между МКУ и «МАИСТом», в которой Лазарева лично пытается сослаться на любые возможные факты, дающие ей право не выполнять эти работы. Тем самым подтверждается, что цель ее участия в этой программе не ее выполнение, а провокация взятки должностному лицу, связанному с этой программой», — пишет Андрейченко.

Автор не пишет об этом, но из логики обращения следует, что обвиняемый не мог требовать взятку — невозможно содействовать незаконной приёмке работ, если самих работ нет. Об имитации работ «Маистом» вместо реальной работы в Ярославле ранее заявляли и общественники, и чиновники.

Интересно, что о провокации взятки заявлял на суде и бывший заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев. Одно из предъявленных ему обвинений также связано со взяткой от Светланы Лазаревой.

«Я неоднократно заявлял следствию о том, что необходимо было проверить факт провокации со стороны Лазаревой Светланы Борисовны, чего сделано не было. Также Лазарева является лицом, передававшим деньги по уголовному делу Соколовскому, который умер в СИЗО, по моему делу, по делу заместителя директора Агентства по муниципальному заказу Андрейченко. Вы верите, что это всё совпадения? — заявил во время судебного процесса Ринат Бадаев.

Официального подтверждения того, что письмо написал именно Андрейченко, нет. Сам он находится в следственном изоляторе с момента задержания. Однако содержание письма не даёт весомых аргументов для сомнений. Похожи на правду и версии обоих обвинённых в коррупции руководителей ‑ и Бадаева, и Андрейченко. Не дают они ответа лишь на один вопрос — если провокации всё-таки были, кто за ними стоит? Поверить в то, что руководитель маленькой фирмы мог в одиночку осуществить все эти операции, крайне трудно. Напомним, что по итогам проваленных «Маистом» работ по двум нацпроектам фирма не была даже включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Удастся ли Андрейченко доказать свою позицию в суде, станет ясно довольно скоро. Сейчас в деле объявлен перерыв до 13 декабря, после чего слушания возобновятся.