Кишинёв, 2 декабря, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Государственный долг Молдавии за десять месяцев 2021 года вырос на 8,1% и составил 73,3 млрд леев (около $4,1 млрд). Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба минфина республики.

Buro-sovetov.ru Долг

По данным ведомства, внутренний госдолг Молдавии за отчётный период вырос на 13,2% и составил 33,1 млрд леев (около $1,9 млрд). Внешний долг вырос на 4% и достиг 40,2 млрд (около $2,2 млрд).

Сообщается, что доля госдолга от ВВП республики составила по итогам десяти месяцев 31,5%. В течение года надлежит выплатить 28,6% от накопившихся долгов.

Стоит отметить, что, согласно данным за первое полугодие 2021 года, госдолг Молдавии составлял 75,6 млрд леев (около $4,3 млрд). Это был исторический максимум для республики.