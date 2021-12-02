2 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Если бы эти шаги были частью продуманной стратегии США, они были бы в высшей степени глупыми и безрассудными. Однако в то время, когда руководство США действительно хочет снизить напряженность в отношениях с Москвой, подобные шаги близки к безумию.

Максим Исаев, , 16:38 — REGNUM Официальные лица США, когда дело касается взаимоотношений с Россией, страдают своеобразным обсессивно-компульсивным расстройством в довольно острой форме. Из-за этого недуга Вашингтон не только часто перестает следовать простому стратегическому здравому смыслу, но и забывает об общих целях и стратегии нынешней администрации США, пишет Анатоль Ливен в статье, вышедшей 1 декабря в Responsible Statecraft.

Агрессия Иван Шилов © ИА REGNUM

Последним проявлением такого подхода стал отказ США продлевать визы российским дипломатам в Вашингтоне. Этот шаг властей США естественно и неизбежно привел к новому раунду высылки американских дипломатов из Москвы. Из-за эскалации ответных мер, которые неоднократно принимались в последние годы, посольство США в Москве стало единственным дипломатическим представительством США в России, а количество его сотрудников сократилось едва ли до одной десятой от прежней численности.

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Несмотря на то, что президент Джо Байден и его команда не стремятся к поиску реальных компромиссов с Москвой, они явным образом хотят избежать новых кризисов, если это возможно, и такое желание вполне оправдано. Нынешняя администрация сделала стержнем всей своей глобальной стратегии ответ на вызов — реальный или воображаемый — со стороны Китая. Любая новая конфронтация с Россией колоссальным образом отвлечет внимание и ресурсы Вашингтона от этой стратегии и, по сути, станет великолепным стратегическим подарком Пекину.

Джо Байден Gage Skidmore

В этих стратегических обстоятельствах очевидным курсом для Америки было бы повторить те же шаги, которые США в 1970-х годах сделали навстречу Китаю, но этот раз пойти на сближение и компромисс с Россией, благодаря чему удалось бы нейтрализовать бы напряженность между Вашингтоном и Москвой и отдалить ее от Пекина. Даже если такой шаг выходит за рамки видения и морального мужества американского руководства сегодня, по крайней мере можно было бы ожидать, что в своей политике США будут избегать всех чисто беспричинных и ненужных враждебных жестов по отношению к Москве, особенно когда они абсолютно неизбежно чреваты зеркальным ответом со стороны России.

Однако с тех пор, как к власти пришла администрация Байдена, усилия по разрядке напряженности в отношениях с Россией чередовались с эпизодами оскорбительных выражений, символических оскорблений и бессмысленных, но глубоко провокационных заявлений. Создается впечатление, что истеблишмент США просто не может контролировать себя, когда дело доходит до нападок на Россию.

Недавняя высылка российских дипломатов США, а также рядом стран НАТО «из солидарности» и прекращение работы представительства РФ в штаб-квартире НАТО в Брюсселе — это особенно новое и опасное отклонение от устоявшейся в дипломатии практике. Ранее высылка дипломатов была привязана к конкретным случаям шпионажа или других действий, несовместимых с их дипломатическим статусом.

Россия, хотя и она — в соответствии с международной традицией — также высылала западных дипломатов, инициировала высылки только в ответ на то, что, по ее утверждениям, было конкретными случаями шпионажа. Однако всё чаще западные государства превращают высылки в общую месть за реальное или предполагаемое плохое поведение России или акции солидарности с другими странами НАТО, высылающими российских дипломатов за шпионаж.

Здание МИД России. Москва

Особенно безответственную роль в этом отношении сыграл Сенат США, выступив в октябре 2021 года с межпартийным предложением о том, чтобы администрация Байдена выслала 300 российских дипломатов, если Россия не предоставит больше виз дипломатам США. Поскольку российские власти, несомненно, ответят тем же, а сейчас в Москве всего 120 американских дипломатов, было бы неплохо, если бы сенаторы использовали карманный калькулятор перед тем, как сделать это заявление.

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Заявление Сената является просто доведенной до абсурда политикой США и НАТО последних лет, которая имела склонность к полному разрыву дипломатических отношений с Россией, а в случае с НАТО именно к этому и привела. В результате были повреждены или уничтожены именно те каналы связи, которые необходимо поддерживать открытыми, чтобы предотвратить перерастание мелких инцидентов в серьезные и ненужные кризисы.

Если бы эти шаги были частью продуманной стратегии США, они были бы в высшей степени глупыми и безрассудными. Однако в то время, когда руководство США действительно хочет снизить напряженность в отношениях с Москвой, подобные шаги близки к безумию.