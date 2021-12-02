Минск, , 09:59 — REGNUM Проведение досрочных президента Белоруссии, после принятия в республике новой конституции, не исключено. Об этом 2 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они (президентские выборы — ред.) могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы. <…> На основании, что президент так решит, или в переходных положениях Конституции будут закреплены иные сроки выборов», — сказал он в интервью РИА Новости.

В то же время Лукашенко указал, что, по его мнению, летом 2022 года выборы президента республики проводится не будут.

«Нет. Нет, это будет видно. Нам до президентских выборов три года примерно, — четыре», — пояснил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что усиление роли правительства и парламента будет учтено в новой конституции Белоруссии.