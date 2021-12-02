Анадырь, 2 декабря, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В думе Чукотского автономного округа 1 декабря прошли общественные слушания по законопроектам о QR-кодах. В обсуждении приняли участие представители 11 общественных организаций, депутаты, врачи, чиновники, сообщает ИА «Чукотка».

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На обсуждение общественности вынесли два законопроекта федерального правительства об использовании QR-кодов в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Предполагается введение системы цифровых кодов до 1 июня 2022 года.

За неделю до обсуждения окружной парламент объявил о сборе инициатив и предложений, которые могут быть внесены в итоговый документ. Их в адрес думы ЧАО мог направить любой желающий.

«От жителей округа поступило пять обращений, одно из которых содержит подписные листы, где собрано 198 подписей. Часть граждан против введения этих мер. Но есть и те, кто выступает в поддержку данных законопроектов. Наша задача — выслушать мнения и выработать конструктивные предложения по этим законопроектам», — прокомментировала председатель комитета по соцполитике окружной думы Юлия Бутакова.

Жители Чукотки предложили обеспечить получение QR-кода не только тем, кто сделал профилактическую прививку, переболел или имеет противопоказания, но и в случае, если у человека имеется достаточный уровень содержания антител. Ещё одно предложение касалось возможности посещения мероприятия при наличии отрицательных результатов ПЦР-теста.

Самые большие споры вызвало введение QR-кодов на транспорте. Инициативные группы предлагают оставить регулирование вопросов по перемещению внутри региона на уровне решения местных властей, а именно — губернатора.

Председатель Общественной палаты Чукотки Надежда Ефимова высказала мнение об инициативе не вводить обязательные QR-коды на авиатранспорте на Чукотке. Той же позиции придерживается и Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки.

Общественники просят внести в итоговый документ поправки — не распространять данную меру на арктические регионы России и разрешить пользоваться авиатранспортом при наличии отрицательных результатов ПЦР-тестирования.

«Авиация у нас в регионе является единственным и фактически безальтернативным видом транспорта. Наличие QR-кода фактически является запретительной мерой для тех, кто не принял для себя решение по вакцинации, особенно в удаленных селах. Кроме того, у нас очень сложная ситуация с транспортной доступностью, многие неделями сидят в аэропорту, да и билеты покупают сильно заранее. Всё это приведет к тому, что многие граждане вообще не смогут выбраться в отпуск или добраться домой», — прокомментировал член президиума региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» Владимир Девяткин.

Депутаты окружной думы все прозвучавшие от общественников предложения обсудят на заседании 9 декабря. После принятия решения итоговый документ с поправками в федеральные законопроекты будет направлен от Чукотки в адрес Госдумы РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Архангельского областного собрания поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов, но отметили, что он требует доработки.