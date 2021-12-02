Ташкент, , 09:58 — REGNUM Делегация Узбекистана отправилась в Саудовскую Аравию для решения вопроса о паломничестве «умра», паломники в условиях пандемии не могут полноценно совершить хадж и умру. Об этом 2 декабря сообщает Подробно.уз.

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Накануне для решения этого вопроса в Саудовскую Аравию выехали члены узбекской делегации во главе с председателем Управления мусульман Узбекистана муфтием Нуриддином Халикназаровым и председателем комитета по делам религий Содикжоном Тошбоевым.

«В эти дни мусульмане Узбекистана с большим нетерпением ждут начала сезона умры. Надеемся, что в скором времени существующие меры предосторожности будут смягчены, и мусульмане нашей страны снова смогут свободно совершать паломничество», — отметили в Управлении мусульман Узбекистана.

Журналисты издания отмечают, что на сегодня узбекистанцы, получившие вакцины ZF-UZ-VAC2001 и «Спутник V», не могут поехать в малый хадж, так как данные вакцины не входят в список одобренных Всемирной организацией здравоохранения и не признаются властями Саудовской Аравии.

Въезд в Саудовскую Аравию сейчас разрешен для тех паломников, кто получил две дозы вакцин Pfizer-BioNTech, AstraZeneca или Moderna, либо одну дозу препарата Johnson & Johnson.