Оренбург, 2 декабря, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В детском саду №56 Оренбурга временно закрыли одну группу. Причиной для такой меры стало протекание крыши здания. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Adm44.ru Детский сад

В дошкольном образовательном учреждении проведена проверка. Выявлена течь в раздевалке и помещении группы № 7, видны следы намокания в помещении группы для детей четырех-пяти лет.

В настоящее время осуществляется обследование кровли и выясняются причины протекания. Капитальный ремонт крыши запланирован на лето 2022 года. Однако частичные ремонтные работы проведут сразу после обследования объекта.