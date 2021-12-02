Ульяновск, 2 декабря, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Ульяновске планируют отреставрировать муниципальный памятник культуры «Жилой усадьбы купца Акчурина». Он расположен в центре города и на данные цели выделяется более 8,6 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Марина Каширская ИА REGNUM Ремонт

Заказчиком является федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина». Победитель аукциона должен будет капитально отремонтировать и провести реставрацию объекта «Жилой усадьбы купца Акчурина. Жилой дом». Это памятник культурного наследия муниципального значения, расположенный в Ульяновске по улице Ленина, 98/17.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8 647 645 рублей 17 копеек. Эти средства выделяются в виде субсидий.

Электронный аукцион назначен на 9 декабря. При подписании контракта подрядчик должен приступить к работам с января 2022 года и завершить её в течение 150 дней.

Отметим, что деревянная одноэтажная усадьба Акчуриных строилась в 1877 — 1902 годах на углу улиц Московской и Железной дивизии, став типичным образцом жилого дома конца XIX века в стиле эклектики. Площадь застройки составляет 348 кв. метров. В настоящее время купеческий дом расположен в центре Ульяновска и находится в границах охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения (территория «мемориального квартала» Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина В. И. Ленина»).