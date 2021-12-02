Тарбагатайский район, Бурятия, , 09:58 — REGNUM Жители села Барыкино в Тарбагатайском районе Бурятии попросили помощи из-за засилья волков. Обращение было опубликовано в соцсети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Волк

«Волки держат в страхе всю деревню. Только за последние два дня хищники уничтожили около 30 голов скота. Местные жители говорят, что дикий зверь даже не боится человека и не особо прячется», — пишет автор.

К сообщению прикреплён видеоролик, на котором видно одного убитого барана.

В Бурприроднадзоре заявили, что информации от властей района о нападениях волков не поступало. При этом в Тарбагатайском районе разрешён отстрел 12 особей.

«Учитывая высокую миграционную активность волка в пределах района, будет усилена работа охотоведов с целью регулирования численности волка не только в окрестностях села Барыкино, но и в целом по району», — передаёт портал «Байкал-Daily» сообщение ведомства.