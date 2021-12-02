Буэнос-Айрес, , 09:58 — REGNUM Президент Центрального банка Аргентины Мигель Пеше 1 декабря на 27-й конференции Аргентинского промышленного союза объявил о снижении темпов девальвации песо «в той мере, в какой инфляционный процесс это позволяет». Об этом сообщает аргентинское новостное агентство La Nation.

Замедления инфляции планируется достичь за счет увеличения объемов экспорта. В 2021 году этот показатель достигнет 75 млн долларов США.

«Наша цель — довести объемы до 90 млн и снять валютные ограничения», — сообщил политик на конференции.

Пеше связывает проблему инфляции не только с внутренней денежно-кредитной проблемой, но и с внешними ограничениями и недостатком зарубежных инвестиций.