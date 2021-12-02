Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В связи с началом зимних снегопадов в Петербурге резко вырос спрос на дворников. На платформе по поиску работы количество вакансий для найма дворников увеличилось в два раза по сравнению с прошлым месяцем.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дворник

«И если увеличение числа новых рабочих мест и как следствие вакансий для дворников год к году в большей степени объясняется именно оттоком мигрантов и нехваткой кандидатов, то взрывной спрос на дворников в конце ноября — исключительно из-за погоды. В целом можно сказать, что город не был готов к такому объему осадков», — цитирует слова руководителя пресс-службы hh.ru Северо-Запад Марии Бузуновой «Комсомольская правда».

За месяц на сайте по поиску работы появилось 400 новых вакансий дворников, что на 215% больше, чем в прошлом месяце. К тому же этот показатель на 71% больше, чем в ноябре 2020 года.

Чаще всего на работу дворником нанимают людей без опыта. В перечень обязанностей работников в зимний период входит уборка снега, рассыпание реагентов на дороги и тротуары.

На сегодняшний день на сайте размещено 710 вакансий дворников. В среднем заработная плата на этой должности колеблется от 15 тыс. до 30 тыс. рублей в месяц.