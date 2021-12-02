Москва, , 09:57 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средст в Крым для компенсации расходов из-за летних паводков, сообщает 2 декабря сайт правительства России.

Михаил Мишустин Government.ru

Средства получат организации, работающие в сфере электро‑ и газоснабжения. Им помогут вернуть затраты на восстановление высоковольтных линий, генераторов, сетей связи, а также производственных зданий.

В правительстве напомнили о сильных ливнях, которые обрушились на Крым в июне 2021 года. Стихия нанесла российскому региону значительный ущерб.