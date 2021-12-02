Мадрид, 2 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Испанский режиссёр Педро Альмодовар, а также актриса Пенелопа Крус и актёр Альберто Иглесиас номинированы на премию «Спутник» (Satellite Awards). Об этом пишет агентство EFE.

Пресс-служба проекта «Артпоказ» Пенелопа Крус

Премия основанная в 1996 году в качестве альтернативы «Золотому глобусу», присуждается Международной пресс-академией, состоящей из журналистов.

Всего в рамках церемонии премии «Спутник», которая состоится перед премией «Оскар», будут вручены награды в 49 номинациях. В одной из номинаций также фигурирует испаноязычный мексиканский фильм «Огненная ночь».