Краснодар, 2 декабря 2021, 09:56 — REGNUM Строительство Южного обхода Новороссийска планируется начать в 2022 году, стоимость проекта оценивается в 19 млрд рублей. Об этом было заявлено 1 декабря в ходе «Прямой линии» губернатора Вениамина Кондратьева.

Порт Новороссийск
Порт Новороссийск
Ngnovoros.ru

Как сообщается, на данный момент уже получено заключение экспертизы по первому этапу работ.

«Стоимость порядка 19 млрд. Эта дорога федеральная, и по вашему поручению мы обратились в правительство. На следующий год обещают финансирование на начало работ. До конца 2024 будут закончены работы по обходу Новороссийска, выведем из города весь транзитный транспорт», — приводит пресс-служба администрации слова вице-губернатора Александра Трембицкого.
«Если к 2024 году объездную дорогу построим, это будет большая победа для жителей Новороссийска и всех, кто проезжает мимо. Для меня важно, что проект уже прошел экспертизу. Уверен, федеральный центр поможет. Значит, необходимо решать вопрос софинансирования», — сказал Вениамин Кондратьев.

Обход Новороссийска должен решить проблему пробок в городе — сегодня весь грузовой транспорт идёт в порт через город. Южный обход соединит несколько районов города. Протяженность четырехполосной магистрали составит порядка 26 км.