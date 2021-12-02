Краснодар, 2 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Строительство Южного обхода Новороссийска планируется начать в 2022 году, стоимость проекта оценивается в 19 млрд рублей. Об этом было заявлено 1 декабря в ходе «Прямой линии» губернатора Вениамина Кондратьева.

Ngnovoros.ru Порт Новороссийск

Как сообщается, на данный момент уже получено заключение экспертизы по первому этапу работ.

«Стоимость порядка 19 млрд. Эта дорога федеральная, и по вашему поручению мы обратились в правительство. На следующий год обещают финансирование на начало работ. До конца 2024 будут закончены работы по обходу Новороссийска, выведем из города весь транзитный транспорт», — приводит пресс-служба администрации слова вице-губернатора Александра Трембицкого.

«Если к 2024 году объездную дорогу построим, это будет большая победа для жителей Новороссийска и всех, кто проезжает мимо. Для меня важно, что проект уже прошел экспертизу. Уверен, федеральный центр поможет. Значит, необходимо решать вопрос софинансирования», — сказал Вениамин Кондратьев.

Обход Новороссийска должен решить проблему пробок в городе — сегодня весь грузовой транспорт идёт в порт через город. Южный обход соединит несколько районов города. Протяженность четырехполосной магистрали составит порядка 26 км.