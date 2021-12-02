Петропавловск-Камчатский, , 09:55 — REGNUM На Камчатке суд вынес приговор 39-летнему мужчине, который признан виновным в совершении убийства с особой жестокостью и покушении на убийство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря в краевом СУ СКР.

С ножом (сс) niekverlaan

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Следствию удалось доказать, несмотря на то, что обвиняемый частично признал свою вину и менял показания, что 12 февраля 2021 года ночью на территории рыбоперерабатывающего предприятия в Усть-Большерецком районе он из-за личной неприязни решил убить своего коллегу и нанес ему два удара ножом в область жизненно важных органов. Затем желая скрыть преступление он девять раз пырнул ножом спящего в этом же помещении жителя Елизова, однако ему удалось скрыться с места трагедии.

Но обвиняемый решил не останавливаться — он нашёл канистру с горючим, облил и поджег помещение, в котором остался его коллега с ножевыми ранениями. Мужчина умер от отравления окисью углерода.

Суд приговорил обвиняемого к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге пересмотрели уголовное дело Андрея Лисогурского, которого в марте 2021 года приговорили к семи годам колонии строгого режима за убийство матери. Мужчине придется отбыть ранее назначенный срок.