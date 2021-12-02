Барнаул, 2 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Алтайском крае ученик восьмого класса одной из школ получил ранение в голову из пневматического оружия во время стрельбы в образовательном учреждении. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Lisa Roe Стрельба

Отмечается, что инцидент произошел накануне, 1 декабря. Стрельбу устроил десятиклассник. Пострадавшего госпитализировали.

Прокуратура инициировала проверку, во время которой будет оценено соблюдение требований законодательства об образовании и обеспечения безопасности учащихся.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 15-летний подросток устроил стрельбу в школе города Оксфорда в США. В результате стрельбы погибли четыре человека, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Власти штата Мичиган расценивают произошедшее как акт терроризма.

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