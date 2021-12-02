Каир, 2 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества и путей его укрепления в области обороны и безопасности, обсуждались в ходе встречи заместителя министра обороны Греции Никоса Хардалиаса с министром обороны Египта генералом Мохаммедом Заки. Встреча состоялась 30 ноября в Египетском выставочном центре в Каире, где проходила международная выставка «FEDEX-2021», сообщает AMNA.

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На совещании были рассмотрены региональные и международные события, а также их влияние на более широкий регион Средиземноморья и Ближнего Востока.

В кулуарах выставки Хардалиас также встретился с начальником генерального штаба вооруженных сил Египта генерал-лейтенантом Усамой Росди Аскаром.

Затем он посетил стенды греческих и иностранных компаний на выставке, пообщался с их представителями и был проинформирован об их передовых технологических продуктах.