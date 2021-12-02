Сеул, 2 декабря, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Темпы экономического роста Южной Кореи в 2022 году составят 3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, показатель соответствует прогнозу, опубликованному в сентябре текущего года.

Данное решение было принято в связи с ослабление мер социального дистанцирования на фоне высоких темпов вакцинации и сохранение тенденции к восстановлению экономики.

Между тем, темпы роста экономики в 2023 году составят 2,7%.

По прогнозам специалистов ОЭСР инфляция по итогам 2021 года составит 2,4%, что на 0,2% больше по сравнению с сентябрьским прогнозом. В 2022 году показатель составит 2,1%.