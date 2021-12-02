Москва, 2 декабря, 2021, 09:53 — ИА Регнум. По итогам дня 1 декабря нефть марки Brent подешевела на 1,67% до $68,94. Фьючерсы на нефть подешевели на американской сессии на новости, что в США был обнаружен первый случай нового штамма коронавируса «Омикрон», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча. Станки-качалки

Министры ОПЕК+ завершили первый день встречи, отложив переговоры о добыче на четверг. Коалиции нужно разобраться в том, следует приостанавливать увеличение добычи или нет, поскольку новый штамм коронавируса ставит под сомнение перспективы на следующий год.

Согласно последним данным минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 909 тыс. баррелей, до 433,11 млн баррелей (прогноз был — 1,45 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 4,03 млн баррелей, до 215,42 млн баррелей (прогноз был — 332 тыс. баррелей), Запасы дистиллятов — на 2,16 млн баррелей, до 123,88 млн баррелей (прогноз был 800 тыс. баррелей).

Сегодня, 2 декабря, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Нефть марки Brent подорожала на 1,20%, до $69,79. Участники рынка ожидают решения ОПЕК+.

Учитывая, что в ноябре нефть подешевела на 22%, то после решения стоит ожидать восстановления цены до $72,15. Худшие сценарии учтены рынком. Только новые локдауны по всему миру могут опустить цену ещё на 20%.

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