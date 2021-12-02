Свободный, Амурская область, , 09:58 — REGNUM Из детского дома в городе Свободный Амурской области ушёл девятилетний ребёнок. Мальчика оперативно нашли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря в поисково-спасательном отряде «ГРОМ».

Детский дом

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Ребёнок ушёл из детдома 2 декабря. По соцсетям сразу распространили ориентировки, которые были призваны помочь найти мальчика. Горожане узнали подопечного детского дома и сообщили волонтёрам, организовавшим поиски. Ребёнок здоров и возвращён в учреждение.

«Очень быстро нашлись очевидцы, слова которых подтвердили камеры. Форма одежды потерявшегося не совсем совпадала с реальной. Аккуратно и последовательно велся поиск мальчика, и вот результат», — отметили в ПСО «ГРОМ».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в посёлке Мохсоголлох Хангаласского района Якутии из детского дома сбежала воспитанница. Девушку нашли.