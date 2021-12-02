Сеул, , 09:50 — REGNUM Соединенные Штаты обеспокоены присутствием российских войск около границ с Украиной. Об этом 2 декабря заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Сеуле.

Ллойд Остин

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«Мы обеспокоены в связи с (присутствием — ред.) российских войск около границы с Украиной», — сказал он.

Кроме того, Остин призвал президента России Владимира Путина быть «более открытым», вести работу над решением вопросов и проблем, а также «снизить температуру в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти будут реагировать на «враждебные шаги России», в частности, на недружественную риторику в отношении Украины, вводя новые экономические ограничения.