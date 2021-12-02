Астана, 2 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Члены Сената Казахстана приняли законопроект об амнистии, подготовленный министром внутренних дел республики Ерланом Тургумбаевым. Об этом 2 декабря сообщает агентство Nur.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Амнистию предлагается объявить в связи с 30-летнием независимости Казахстана. Министр отметил, что законопроект касается тех, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести.

«Особое внимание уделяется социально-уязвимой категории граждан — ветеранам, несовершеннолетним, гражданам преклонного возраста, инвалидам I—II групп и другим лицам, не представляющим серьёзную угрозу безопасности гражданам и государства», — сказал Тургумбаев.

Он отметил, что в законопроекте также предусмотрены случаи, на которые амнистия не распространяется. Всего на свободу предлагается выпустить около 1 тыс. осуждённых. Еще 9 тыс. заключенным должны скостить сроки. Для вступления законопроекта в силу его должен подписать президент республики.

Напомним, День независимости в Казахстане отмечают 16 декабря. В этот день в 1991 году был принят закон «О государственной независимости Республики Казахстан».