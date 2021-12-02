Улан-Удэ, 2 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Бурятии правоохранители задержали мошенника, похитившего деньги у пенсионерки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в полицию 17 ноября обратилась 59-летняя женщина.

Orgsmi.ru Банковская карта

По её словам, в марте 2020 года у неё умерла сестра, после чего она помогала сыну покойной собрать документы на вступление в наследство. При этом выяснилось, что за несколько дней до смерти на сестру оформили четыре потребительских кредита, а с банковской карты украли 230 тыс. рублей.

При этом сама женщина находилась в этот момент в реанимации. Подозрение в совершении преступление пало на 31-летнего внука пенсионерки. Как выяснилось, в день её госпитализации, он нашёл в вещах женщины банковскую карту с ПИН-кодом, после чего снял со счёта деньги.

«Спустя несколько дней, молодой человек, воспользовавшись платёжным средством и специальным мобильным приложением, оформил на имя бабушки несколько кредитов. Денежные средства он потратил на личные нужды», — отметили в ведомстве.