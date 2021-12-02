2 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о том, что переговоры по Донбассу зашли в тупик, но США могут «сыграть вспомогательную роль» в урегулировании конфликта.

Мирослава Романенко, , 16:38 — REGNUM Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по Донбассу зашли в тупик, но США могут «сыграть вспомогательную роль» в урегулировании конфликта.

Виктория Нуланд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если посмотреть на Минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется… Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик… Мы верим в то, что США могут сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014—2016 годах, когда мы заменили «нормандский» формат, работая параллельно с Киевом… Я думаю, что мы готовы это делать. Мы не видим альтернатив, кроме как начинать что-то делать, а не просто говорить о Минских соглашениях», — заявила Нуланд 1 декабря по видеосвязи в ходе «Киевского форума безопасности».

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Заявление Нуланд обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый», а также на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что все беды Украины от вмешательства США, напомнив о роли Штатов в перевороте 2014 года на Украине.

Протесты во время Евромайдана, 2014 год Mstyslav Chernov

«Вика Нуланд (кондитер майдана) заявила, что переговоры по Донбассу зашли в тупик. Зашли, и всё тут. Откуда Вика знает, учитывая то, что США не сторона переговоров (а могли бы, в качестве одной из реальных сторон конфликта), — загадка. А мы ж, черт возьми, сами не знаем, мы ж тут совсем туземцы на своей земле», — отреагировал автор телеграм-канала «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

«Они из тупика и не выходили», — добавила Анжелика.

«Потому, что тесто на свежие печеньки еще не замесила», — добавил 94 795, напоминая об эпизоде с Майдана 2013−2014 годов Киеве, в ходе которого Виктория Нуланд раздавала печенье протестующим.

«Погонят-таки скот на убой», — отреагировал Павлик Э.

«Гетьмана (Петра Порошенко — М. Р.) ей не удалось уговорить на полномасштабную войну с Россией, а Зеленский, видимо, более покладистый…» — предположил один из комментирующих.

«Так пусть США тогда уступят свое место куратора кому-то более умному и авторитетному, не?» — спросил Дмитрий Н.

«Американская демократия зашла в тупик», — написал Роман.

«Ну она же ездила в Москву в прошлом месяце (в октябре 2021 года — М. Р.), ей там дали понять, что только Минск-2», — пишет Димон.

«А вот бы эту Нуланд, да в Донецк или в Луганск!?» — добавил OlegTs.

«Да, пусть ещё в Донецк съездит, поговорит. Для равновесия. Печенек ей там насыплют, точно», — с сарказмом отметил KeS.

Г. Донецк Dnr-online.ru

«Открыла реальные карты, давно и так всем нормальным людям понятные», — написал MBS.

«Ну да, пришло время выполнять подписанные Минские соглашения, а не балаболить про них?» — поинтересовался Lion k.

«Хватит уже лезть к нам и указывать. Её печеньки на Майдане нам теперь боком вылезли», — отреагировала Любовь О.

«Вы, мадам, уже так помогли Украине, что и враги не нужны… Хотя и другом Вы тоже не были», — добавила Виктория К.

«США уже наурегулировали так, что семь лет конфликт идёт. США никогда мир не приносили ни одной стране», — добавил Максим П.

«Что и требовалось доказать. Куда заходит Америка, там хаос и жертвы. Лучше бы она никуда не лезла», — отметила Елена Г.

«Переговоры не сами зашли в тупик. Их туда Украина завела невыполнением Минских соглашений…» — отметил Валерий Р.

«В мире все беды из-за Америки», — отреагировал Анатолий Б.

«Как гадить в чужих странах, так партнёры, а как разгребать потом, так сразу «сыграть вспомогательную роль», — посетовал Сергей К.

«Пока вас, тварей, не было, были в стране мир и достаток. Там, где вы с демократией и майданами, там война и нищета», — подытожил Игорь З.

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