В городе Минусинске Красноярского края выявлено сильное загрязнение воздуха
Минусинск, Красноярский край, 2 декабря, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В городе Минусинске Красноярского края 2 декабря в связи с неблагоприятными метеоусловиями по двум загрязняющим веществам выявлено более чем полуторное превышение гигиенических нормативов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Напомним, что режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности действует в Минусинске с 16:00 1 декабря до 19:00 3 декабря. В связи с этим в Роспотребнадзор проводит в городе усиленный мониторинг уровня загрязнения воздуха на территории жилой застройки.
Как сообщало ИА REGNUM, арбитраж Красноярского края удовлетворил требование регионального министерства экологии и рационального природопользования, взыскав свыше 304 млн рублей с АО «Красноярскнефтепродукт» за вред, причинённый реке Ангаре «в результате аварийного загрязнения нефтепродуктами».
Читайте также: Назван город с самым грязным воздухом на планете