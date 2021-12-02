Минусинск, Красноярский край, 2 декабря, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В городе Минусинске Красноярского края 2 декабря в связи с неблагоприятными метеоусловиями по двум загрязняющим веществам выявлено более чем полуторное превышение гигиенических нормативов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

(сс) LenaPear Стела на въезде в город Минусинск

пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю «По состоянию на 13:00 2 декабря 2021 года исследовано девять проб атмосферного воздуха по трём загрязняющим веществам. Зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по содержанию взвешенных веществ в 1,5 раза, по оксиду углерода в 1,8 раза».

Напомним, что режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности действует в Минусинске с 16:00 1 декабря до 19:00 3 декабря. В связи с этим в Роспотребнадзор проводит в городе усиленный мониторинг уровня загрязнения воздуха на территории жилой застройки.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитраж Красноярского края удовлетворил требование регионального министерства экологии и рационального природопользования, взыскав свыше 304 млн рублей с АО «Красноярскнефтепродукт» за вред, причинённый реке Ангаре «в результате аварийного загрязнения нефтепродуктами».

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