Красноярск, 2 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Евгений Афанасьев покидает пост министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 декабря в региональном правительстве.

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Соответствующее распоряжение подписал красноярский губернатор Александр Усс.

Уточняется, что с 3 декабря Афанасьев уходит в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. Временно исполнять обязанности министра будет Евгений Гаврилов.

Напомним, Евгений Афанасьев был министром промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края с октября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр спорта Красноярского краяПавел Ростовцевназначен советником губернатора.

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