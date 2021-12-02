Москва, 2 декабря, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Известие о том, что основной вклад в недельную инфляцию внёс рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг (связанный главным образом с удорожанием поездок в Турцию), доктор экономических наук Никита Кричевский считает бредом. В своем телеграм-канале он пояснил:

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Инфляция

«В какую такую Турцию, где на Новый год холодно и дожди? В какую такую Турцию, где лира за последние недели обвалилась к доллару (и к рублю) на десятки процентов? В какую такую Турцию, если ковид не только не заканчивается, но наоборот грозит «омикроном»?

Как несколько тысяч человек, рискнувших заказать новогодние туры в Турцию, а не в Египет, Мальдивы, Доминикану или на наши курорты, могут в два раза ускорить темпы инфляции? Г-да Решетников, Силуанов и Набиуллина, вы вообще дружите со здравым смыслом?

Не дружите. Поэтому в следующий раз вы нам расскажете, что причиной очередного скачка стал рост цен на новогодние елки, повышение цен на поздравительные открытки или всплеск цен на кофе вследствие максимумов мировой конъюнктуры».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что инфляция в России в годовом выражении по состоянию на 29 ноября ускорилась до 8,38%, сказано в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

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