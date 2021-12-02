ОДКБ отправит гуманитарную помощь беженцам из Афганистана
Москва, 2 декабря, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Организации договора о коллективной безопасности прорабатывают меры по формированию и отправке гуманитарной помощи афганским беженцам. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям, постоянный представитель РФ при ОДКБ Микаэл Агасандян.
«Прорабатываются меры по созданию запасов материальных средств для обеспечения высокой готовности Коллективных сил и выполнения гуманитарных мероприятий в отношении возможных беженцев», — сказал Агасандян.
По его словам, вопросы беженцев и миграционных потоков с территории Афганистана «были предметно рассмотрены» на состоявшемся заседании Координационного совета руководителей компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией.