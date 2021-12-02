Москва, 2 декабря, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Организации договора о коллективной безопасности прорабатывают меры по формированию и отправке гуманитарной помощи афганским беженцам. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям, постоянный представитель РФ при ОДКБ Микаэл Агасандян.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

«Прорабатываются меры по созданию запасов материальных средств для обеспечения высокой готовности Коллективных сил и выполнения гуманитарных мероприятий в отношении возможных беженцев», — сказал Агасандян.

По его словам, вопросы беженцев и миграционных потоков с территории Афганистана «были предметно рассмотрены» на состоявшемся заседании Координационного совета руководителей компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией.