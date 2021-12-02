Горно-Алтайск, 2 декабря, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Столица Республики Алтай Горно-Алтайск активно готовится к наступлению Нового года. На центральной площади в этом году установят главную городскую ель со светодиодными снежинками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Денис Абрамов ИА REGNUM Кафе украшены по-новогоднему

Основания ёлки будет обрамлено ледяным кольцом, а рядом встанут снежные Дед Мороз и Снегурочка. На площади также устроят снежные горки для детей, а также специальные зоны для семейных фотосессий.

Кроме того, власти призвали собственников зданий и простых горожан «создавать волшебство вместе», украсить стены и окна светодиодными конструкциями и гирляндами, а также нарядить ели во дворах.

«Предпринимателям нужно оформить входные группы зданий магазинов, украсить витрины и выставить новогоднюю атрибутику. Пожалуйста, позаботьтесь о чистоте. Это то, что красит любое место», — отметили в администрации.