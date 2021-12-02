Цхинвал, 2 декабря, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Депутаты парламента Южной Осетии 1 декабря после длительных споров заслушали доклад главы комиссии по делимитации и демаркации границ Гарри Мулдарова. Об этом сообщает агентство «Рес».

TUBS Южная Осетия (выделено красным) и Грузия на карте Закавказья

Комиссия проверила работу предшественников, на основании которой в 2019 году президент Южной Осетии Анатолий Бибилов направил в парламент законопроект о госгранице с Грузией. Тогда депутаты не приняли законопроект, так как посчитали, что это противоречит интересам республики.

Мулдаров сообщил, что новая комиссия сверила линию государственной границы, представленной в парламент с границей, которая была у Юго-Осетинской Автономной области Грузинской ССР.

«Представленная рабочей группой информация свидетельствует о критическом несоответствии линии госграницы … Это несоответствие составляет более 200 кв. км метров в ущерб законных территориальных интересов республики», — сказал Мурадов.

Депутаты после доклада призвали создать комиссию, которая изучит вопрос и выявит виновных. Спикер парламента Алан Тадтаев предложил провести парламентские слушания с участием представителей прежних комиссий по госгранице.

Напомним, в 2019 году возле югоосетинского приграничного села Уиста (Цнелис) грузинская сторона установила блокпост. В законопроекте о госгранице, который Бибилов направлял в парламент, линия границы проходила так, что блокпост был «оказался» на грузинской территории. В оппозиции заявляют, что там территория Южной Осетии.