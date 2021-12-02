Благовещенск, , 10:17 — REGNUM В Благовещенске по нацпроекту «Культура» модернизировали театр кукол. Учреждение получило на эти цели 36 млн рублей из федерального бюджета и более 8 млн — из регионального, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе правительства региона.

Театр кукол Kemotdyh.ru

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Этот театр — один из старейших детских театров на Дальнем Востоке — стал теперь ещё и самым оснащённым. В нём отремонтировали канализацию, отопительную систему и кровлю, установили вентиляцию, новую пожарную сигнализацию, осветительные приборы и видеонаблюдение. В здании также сделана внутренняя отделка и утеплён чердак.

«Ремонт театра кукол — один из крупнейших проектов, который был реализован в рамках нацпроекта «Культура» в этом году. Я считаю, что за состоянием учреждений культуры нужно следить. Людям здесь должно быть уютно и комфортно», — отметил глава Приамурья Василий Орлов.

По словам министра культуры и национальной политики области Надежды Доргуновой, в малом зале театра раньше было очень холодно, а теперь эта проблема решена с помощью утепления фасада здания.

«Я рад, что театр получает поддержку не только со стороны министерства культуры, но и со стороны государства в целом. При такой консолидированной поддержке у театра появится возможность более масштабного развития. Этот толчок может вывести театр на более профессиональный новый уровень, что приведет и к большему пониманию театра у зрителя», — считает эксперт Общероссийского народного фронта, заслуженный артист РФ, кинорежиссер Андрей Мерзликин.

Как сообщало ИА REGNUM, капитальный ремонт театра кукол Амурской области стал одним из крупнейших объектов региона.