В Амурском театре кукол по нацпроекту сделали капитальный ремонт
Благовещенск, 2 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Благовещенске по нацпроекту «Культура» модернизировали театр кукол. Учреждение получило на эти цели 36 млн рублей из федерального бюджета и более 8 млн — из регионального, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе правительства региона.
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Этот театр — один из старейших детских театров на Дальнем Востоке — стал теперь ещё и самым оснащённым. В нём отремонтировали канализацию, отопительную систему и кровлю, установили вентиляцию, новую пожарную сигнализацию, осветительные приборы и видеонаблюдение. В здании также сделана внутренняя отделка и утеплён чердак.
По словам министра культуры и национальной политики области Надежды Доргуновой, в малом зале театра раньше было очень холодно, а теперь эта проблема решена с помощью утепления фасада здания.
Как сообщало ИА REGNUM, капитальный ремонт театра кукол Амурской области стал одним из крупнейших объектов региона.