Мехико, 2 декабря, 2021, 09:31 — ИА Регнум. VII встреча Группы Пуэбла (Grupo de Puebla) завершилась в Мехико 1 декабря после трех дней дебатов. Участие в мероприятии приняли 150 лидеров из Латинской Америки, Карибского бассейна и Европы. Цель встречи — обсуждение проблем, стоящих перед постпандемическм регионом Латинской Америки. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Alejandro Islas Photograph AC Мехико

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в своем выступлении резко высказывался против позиций и действий ООН и призывал к восстановлению единства в Южной Америке и Карибском бассейне.

«ООН больше не является тем, чем была раньше. Ей необходимо вернуть себе власть», — сказал Силва.

Дилма Руссефф, также являющаяся бывшим президентом Бразилии, обратила внимание на недавние успехи прогрессивных правительств Мексики, Боливии, Аргентины и Перу. По ее словам, главы этих стран предлагают «сценарий надежды».

Также на дебатах обсуждалось объединение стран против продвижения ультраправых идеологий. Критике за притеснение и преследование оппозиции подвергся президент Эквадора Гильермо Лассо.