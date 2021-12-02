Москва, 2 декабря, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Месячный доход, который жители России считают «достаточным для счастья», с января 2021 года увеличился на 12 тыс. рублей — до 178 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Отмечается, что мужчинам денег для счастья нужно больше, чем женщинам — 203 тыс. против 155 тыс. рублей.

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Вместе с тем в Москве «для счастья» нужно 228 тыс. рублей в месяц, во Владивостоке — 204 тыс., в Ростове-на-Дону — 198 тыс., Санкт-Петербурге — 192 тыс., Екатеринбурге — 186 тыс., Кирове — 143 тыс., Липецке — 142 тыс., Астрахани — 141 тыс., Рязани — 140 тыс., Оренбурге — 138 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми желанными подарками от работодателя на Новый год работающие жители России назвали деньги (34%) и подарочные сертификаты в магазины или салоны красоты (31%), свидетельствует онлайн-опрос, проведённый сервисом «Зарплата.ру».

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