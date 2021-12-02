Пермь, 2 декабря, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Перми в холле администрации губернатора в середине декабря установят «Ёлку желаний». Уже сейчас от пермяков принимают записки с мечтами, которые потом появятся на ёлке и станут поводом для волшебства. Информация об этом опубликована на сайте губернатора и правительства Прикамья.

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Отправить свои записки на «Ёлку желаний» могут дети от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья и пожилые люди-инвалиды от 60 лет, дети-сироты, дети из малоимущих семей.

Мечтателям для участия необходимо до 11 декабря 2021 года включительно зарегистрироваться на официальном сайте проекта «Ёлка желаний» и подать заявку. Предновогодние желания будут исполняться со 2 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года.

Стоит отметить, акция стартовала в 2018 году и стала традиционной. Она объединяет тысячи неравнодушных людей, готовых творить добрые дела. Свыше 21 тыс. детей и пожилых людей получили подарки и почувствовали себя счастливыми.